Biden indica Sarah Bloom Raskin, Lisa Cook e Philip Jefferson para o Fed

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, indicou Sarah Bloom Raskin para vice-presidente de Supervisão do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), além de apontar Lisa Cook e Philip Jefferson para diretores do BC. O Senado terá de confirmar os nomes, já adiantados mais cedo por vários meios norte-americanos. No comunicado da Casa Branca com a notícia, Biden diz que a economia dos EUA teve "enormes progressos no último ano", "mas enfrenta o desafio de preços elevados".

Biden se diz confiante de que o Fed agirá para buscar suas metas de máximo emprego e estabilidade de preços, além de garantir que os preços elevados não perdurem no longo prazo. Também reafirma a independência do BC.

Disse ainda em nota que, caso todas suas indicações sejam avalizadas pelo Senado, o conselho terá maioria feminina. Além disso, terá a primeira mulher negra na história a participar dessa instância decisória do Fed (Lisa Cook), além do quarto homem negro no conselho na história do país (Philip Jefferson).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O presidente destaca que essa diversidade reflete a diversidade do país e também resulta em melhores escolhas para todos.

Sarah Bloom Raskin ocupou cargos no Tesouro e no próprio Fed e atualmente atua como docente. Lisa Cook é também professora universitária e atuou no conselho de assessores econômicos do então presidente Barack Obama, entre outros postos.

Philip Jefferson, por sua vez, também atua na área acadêmica e já foi um economista pesquisador do conselho do Fed, informa o comunicado oficial.

Tags