Biden defende planos de infraestrutura e diz que investimentos reduzirão custos

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, voltou a defender nesta sexta-feira seus planos no âmbito do plano de infraestrutura Build Back Better, e disse que o projeto irá gerar "mais trabalhos bem pagos, comunidades mais seguras e redução de custos". Em discurso sobre o tema, o democrata citou uma série de investimentos da iniciativa, incluindo melhorar portos em 19 Estados, o que deve otimizar cadeias de suprimento e diminuir custos, afirmou.

Além disso, a iniciativa abrange ferrovias, aeroportos, internet de alta velocidade e limpeza de rios, disse.

No âmbito climático, Biden citou investimentos na exploração de hidrocarbonetos visando emitir menos metano. Além disso, o presidente vê a energia eólica ajudando nos planos de redução de emissões nas próximas décadas, e parte importante do combate às mudanças climáticas.

