Inflação nos EUA deve seguir alta nos primeiros 2 trimestres, diz diretora do Fed

Diretora do Federal Reserve, Lael Brainard disse nesta quinta-feira, 13, que a inflação deve seguir alta nos primeiros dois trimestres deste ano, conforme projeções, que devem ser lidadas "com cuidado".

"Nós traremos a inflação para baixo o mais rápido que pudermos, mas levando em conta o crescimento da economia", afirmou Lael Brainard, em audiência para sua confirmação como vice-presidente do Fed, diante do Comitê Bancário do Senado.

Ela pontuou que o Fed já decidiu encerrar o programa emergencial de compra de ativos em março, que haverá "diversas altas" de juros neste ano e que foi iniciado o debate sobre redução do balanço patrimonial.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags