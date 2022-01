Diretora do Fed crê que ações aliviarão inflação e permitirão máximo emprego

Diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Lael Brainard disse confiar que os posicionamentos pelo Fed farão com que a instituição atinja suas metas. "Tenho confiança de que ações adotadas aliviarão inflação e permitirão máximo emprego ao longo do tempo", afirmou no Comitê Bancário do Senado, durante audiência para sua confirmação como vice-presidente do BC norte-americano.

Questionada, Lael Brainard reforçou seu compromisso em fazer suas decisões independentemente das consequências políticas e do partido que governar os Estados Unidos.

Ela afirmou ainda que os preços da gasolina e dos alimentos nos Estados Unidos "claramente estão prejudicando os americanos".

No depoimento ao Comitê Bancário do Senado, Lael Brainard reforçou que a instituição está comprometida a usar suas ferramentas para lidar com a inflação, "um fenômeno fundamentalmente monetário".

