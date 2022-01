Companhia promove aula gratuita sobre ciência de dados

A Oi está promovendo uma aula sobre ciência de dados gratuita na nova plataforma da companhia. Focada na captação de mão de obra para o setor de tecnologia da informação, a capacitação acontecem nesta quinta-feira, 13 de janeiro, a partir das 20h.

O treinamento acontece via a vertical de educação da empresa, que foi criada como parte da remodelação de mercado da operadora - que em breve não deve ter mais o serviço móvel sob seu comando.

Os participantes da aula receberão um certificado e terão condições especiais de matrícula no curso Oi Masterdados, focado em Data Analytics, que está com inscrições abertas. A aula aberta será apresentada pelos coordenadores do curso.

A coordenadora do Programa, Elisamara de Oliveira, é a responsável pelo conteúdo. Os professores Marcelo Fernandes e Juliano Castro, que vão falar sobre a rotina de trabalho de um cientista de dados, suas principais ferramentas e como ingressar nesse mercado promissor.

Para se inscrever, basta acessar a plataforma da Oi neste link.

