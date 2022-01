No Japão, BoJ melhora avaliação para todas as nove economias regionais

O Banco do Japão (BoJ, pela sigla em inglês) melhorou sua avaliação para todas as nove regiões econômicas do país nesta quarta-feira, 12, sinalizando que a economia japonesa seguirá se recuperando apesar de um recente aumento nos casos de infecção por covid-19 em meio à disseminação da altamente contagiosa variante Ômicron.

"Todas as regiões relataram que suas economias estão ganhando força ou deram sinais de recuperação, uma vez que o impacto da pandemia no consumo de serviços diminuiu até certo ponto", afirmou o BoJ, em relatório publicado trimestralmente.

Conhecido como "Sakura", o documento do BoJ é semelhante ao Livro Bege do Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA), que será divulgado na tarde desta quarta-feira.

