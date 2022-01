Empregados da Eletrobras decidem sobre greve contra mudança em plano de saúde

Os empregados da Eletrobras decidem nesta quarta-feira, 12, em assembleia, se entram em greve por tempo indeterminado a partir da zero hora do próximo dia 17, por conta de alterações no plano de saúde da categoria. A partir de fevereiro, a estatal vai aumentar de 10% para 40% a contribuição dos funcionários no plano de saúde.

A realização da greve foi aprovada no dia 7 de janeiro, quando a Associação dos Empregados da Eletrobras (Aeel) informou que tentaria negociar com a empresa a manutenção do desconto de 10%, ainda praticado este mês.

A assembleia desta quarta visa ratificar a decisão do dia 7, já que não houve alteração por parte da Eletrobras.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo a Aeel, a redução da participação da estatal no plano de saúde tem como pano de fundo a capitalização da Eletrobras, a fim de entregar uma empresa mais "enxuta" para os próximos acionistas.

A redução da participação patronal no plano de saúde está prevista no Acordo Coletivo de Trabalho e teria como base uma resolução de 2018, da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPar), mas que foi derrubada no Senado Federal no ano passado.

Tags