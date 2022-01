Vendas de carros na China voltam a crescer em 2021, graças a modelos elétricos

O mercado automotivo da China interrompeu uma sequência de três anos de contração em 2021, graças ao forte desempenho de vendas de veículos elétricos e apesar da escassez global de chips para carros e de surtos locais de covid-19, que comprometeram a produção. As vendas de carros de passeio tiveram alta de 4,4% no ano passado, a 20,15 milhões de unidades, segundo dados da associação chinesa de montadoras. Apenas no quarto trimestre de 2021, porém, as vendas caíram 11,4% em relação a igual período de 2020. No ano passado, as vendas de carros elétricos e híbridos no mercado chinês mais do que dobraram, atingindo 2,99 milhões de unidades, informou a associação. Fonte: Dow Jones Newswires.

