Provavelmente, EUA permanecerão em uma era de juros muito baixos, diz Powell

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, disse nesta terça-feira, 11, que os Estados Unidos estão em "uma era de juros muitos baixos" e provavelmente permanecerão nesta configuração, mesmo com as perspectivas de elevação da taxa básica nos próximos meses.

Em audiência no Comitê Bancário do Senado, Powell atribuiu a recente escalada da inflação no país a desequilíbrios entre oferta e demanda. Para ele, as condições de oferta devem ser normalizadas ao longo deste ano, o que ajudará a conter a escalada inflacionária.

No entanto, o dirigente assegurou que, se necessário, o Fed pode elevar juros em ritmo mais rápido para reduzir a inflação.

"Usaremos todos os nossos instrumentos", comentou Powell, que acrescentou que estabilidade dos preços é necessária para conquistar um período prolongado de expansão econômica.

Testes de estresse climáticos

O presidente do Federal Reserve afirmou também que a autoridade monetária estuda a possibilidade de adotar testes de estresse climáticos. O objetivo do instrumento seria avaliar a vulnerabilidade do sistema financeiro aos efeitos das transformações no clima.

Na audiência no Comitê Bancário do Senado, Powell comentou que é "muito provável" que a ferramenta seja parte importante da política do Fed para lidar com o impacto econômico das mudanças climáticas.

Questionado se a escalada recente da inflação nos EUA é causada por gargalos na cadeia produtiva, Powell respondeu que "a maior parte" do movimento pode ser atribuído aos problemas na oferta.

