Petrobras recebe 212 mil inscrições para 757 vagas

A Petrobras recebeu inscrições de 212 mil candidatos às 757 vagas que oferece em concurso. Serão 566 pessoas concorrendo para cada vaga, em média, considerando todas as carreiras. As inscrições foram encerradas no dia 5, e a prova será em 20 de fevereiro, nas capitais e no Distrito Federal.

As vagas, com salário inicial de R$ 11,7 mil, são para profissionais com formação em Engenharia de várias especialidades, como Petróleo, Civil, de Equipamentos (elétrica, eletrônica, inspeção, mecânica, terminais e dutos), Processamento, de Segurança (de Processo e do Trabalho), Naval, Ambiental e Geofísica. Também há vagas para formados em Geologia, Ciência de Dados, Análise de Sistemas (engenharia de software, infraestrutura e processos de negócio), Análise de Comércio e Suprimento, Análise de Transporte Marítimo, Economia e Administração.

Segundo a empresa, o elevado número de inscritos "reflete o interesse em atuar na companhia, que é reconhecida pela excelência de seu corpo técnico". A empresa diz estar em busca de profissionais com perfil dinâmico com foco em inovação.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags