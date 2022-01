Reunião com Campos Neto está confirmada para amanhã, dizem servidores do BC

O presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal), Fábio Faiad, afirmou que a reunião com o presidente do órgão, Roberto Campos Neto, para tratar do movimento por reajuste dos servidores da autarquia ocorrerá de forma virtual e está confirmada para a terça-feira, 11, às 14h30.

Campos Neto testou positivo para covid-19, mas está assintomático e seguirá suas atividades de maneira remota, cumprindo quarentena em casa, conforme informou o BC no sábado, 8. Questionado sobre a reunião com o Sinal, o BC somente informou que a agenda da instituição para esta terça será divulgada por volta das 18 horas desta segunda-feira.

Sobre a afirmação do presidente da República, Jair Bolsonaro, no sábado de que todos os servidores podem ficar sem aumento em 2022, Faiad destacou que é mais uma das declarações contraditórias do governo, que chegou a falar em reajuste para todo o funcionalismo e depois sinalizou recomposição apenas para policiais. "Nada é definitivo. Vamos esperar o quadro clarear daqui para frente."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No último balanço do Sinal, divulgado dia 6, quase metade dos 3.500 servidores do órgão já havia aderido ao movimento de entrega de cargos ou não-assunção, sendo cerca de 450 comissionados ou substitutos.

Um analista do BC, carreira de especialista, tem salário inicial de R$ 19.197,06, que pode chegar a R$ 27.369,67, segundo dados do painel estatístico de pessoal do Ministério da Economia.

O último reajuste ocorreu em janeiro de 2019.

Tags