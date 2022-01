Nos EUA, Richard Clarida anuncia que deixará cargo no Fed no dia 14

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) informa em comunicado que Richard Clarida anunciou, nesta segunda-feira, que deixará o conselho do Fed, a partir de 14 de janeiro. Ele ocupava o posto no conselho e o de vice-presidente desde 17 de setembro de 2018, lembra a nota.

O presidente do Fed, Jerome Powell, agradece o trabalho de Clarida nesse período. O dirigente foi presidente do Comitê de Assuntos Econômicos e Monetários, durante seu mandato no BC americano, lembra ainda o texto, e Powell elogia sua liderança na primeira revisão pública já feita da estrutura da política monetária do Fed, a qual deixará "um impacto duradouro no campo dos bancos centrais", para o atual presidente do BC.

