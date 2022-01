FGV: IGP-M acelera a 1,41% na 1ª prévia de janeiro (-0,22% na prévia de dezembro)

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) avançou 1,41% na primeira prévia de janeiro, informou nesta segunda-feira (10) a Fundação Getulio Vargas (FGV). O resultado representa aceleração tanto diante da primeira prévia de dezembro (-0,22%) quanto na comparação com o resultado do mês fechado (0,87%). O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) acelerou de deflação de 0,61% na prévia de dezembro para alta de 1,85% nesta leitura e puxou a aceleração do IGP-M. Em contrapartida, a FGV apurou alívios na taxas do Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M), de 0,97% para 0,19%, e do Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M), de 0,51% para 0,30%.

