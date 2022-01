IPVA 2022 PE: desconto no valor do imposto em Pernambuco; como obter?

O desconto de 7% do IPVA 2022 PE é oferecido aos contribuintes que pagam a cota única em fevereiro, mas também é possível, sem que haja desconto, parcelar o valor do imposto em até três vezes

O pagamento antecipado em cota única do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2022 pode gerar abatimento no valor do tributo. Em Pernambuco (PE) é possível parcelar em três vezes, mas sem obter desconto, sendo o calendário de pagamento organizado com base no último dígito da placa do veículo.

Segundo Miguel José Ribeiro de Oliveira, diretor executivo de Estudos e Pesquisas Econômicas da Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), os descontos para pagamentos à vista são, muitas vezes, a retirada de juros associados ao parcelamento.

“Para quem tem o dinheiro para pagar à vista, sempre vale a pena porque o desconto é maior do que o rendimento de poupança ou de um fundo de investimento. Quem não tem o dinheiro é melhor parcelar do que recorrer a empréstimo nos bancos que cobram juros mais altos”, afirmou à Agência Brasil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Ano-novo renova a esperança dos brasileiros

Prefeitura de Olinda cancela tradicional carnaval em 2022

Pernambuco: após Olinda, Recife também cancela carnaval de 2022

Desconto do IPVA 2022 PE: pagamento em cota única ou pagar parcelado

Para quem decidir efetuar o pagamento em cota única, o desconto obtido é de 7%. Para garantir o abatimento o pagamento deve ser efetuado integralmente em fevereiro, segundo o calendário proposto pela Sefaz-PE.

Os proprietários de veículos podem parcelar o pagamento em três vezes sem desconto. As parcelas vencem em fevereiro, março e abril.

Tags