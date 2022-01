Conselho Regional de Contabilidade do Ceará empossa nova diretoria

O Conselho Regional de Contabilidade do Ceará, empossou nesta quarta-feira, 5, os novos conselheiros, diretoria e membros da entidade eleitos em novembro de 2021. Durante a plenária extraordinária, o contador e tributarista, Fellipe Guerra, foi eleito para presidir a instituição durante o biênio 2022/2023.

Em discurso, o presidente eleito agradeceu o apoio e confiança de toda a classe contábil, amigos e familiares. “Esse é um momento muito importante, pois estamos dando início a uma nova história, onde vamos tentar melhorar o que já vinha sendo feito, corrigir aquilo que entendemos que pode ser feito de uma maneira diferente, sempre buscando união, inovação e o protagonismo da nossa classe'', diz Fellipe Guerra.

Além de contador, tributarista e empresário contábil, Fellipe Guerra é doutor em Ciências da Informação pela Universidade Fernando Pessoa em Portugal, Mestre em Administração e Controladoria pela UFC e membro da Academia de Ciências Contábeis do Estado do Ceará.

Segundo o vice-presidente de Técnica, Adalberto Gomes, o objetivo de sua gestão é contribuir para que a atuação, dentro do contexto técnico, esteja ligada à atividade profissional de forma mais democrática possível. "Estamos em busca de ampliar o acesso simples e prático a aqueles profissionais que visam fazer parte das novas comissões de trabalho dentro desse contexto de uma gestão a quatro mãos”, conclui. A conselheira Karla Carioca, eleita a vice-presidente de Ações Institucionais, conta que espera nesse mandado conseguir fazer uma revigoração no Conselho de Contabilidade, promovendo maior envolvimento entre classe e sociedade”, conclui.

O vice-presidente de Desenvolvimento Profissional, Francélio Cavalcante, comenta sobre as suas expectativas para o biênio. “Assim como divulgamos em nossa campanha, nós de fato pretendemos modernizar a maneira com que os profissionais da Contabilidade enxergam o desenvolvimento profissional, a atualização permanente que se faz tão necessária na nossa categoria”.

A contatora Sandra Paula, eleita a vice-presidente de Administração, reforça que a nova diretoria vem com a missão de melhorar a categoria contábil. “Daremos todo o nosso melhor para atender os anseios dos nossos profissionais, inclusive, cumprindo todas as propostas do nosso programa apresentado em campanha”, finaliza.

Conheça os novos Conselheiros



Conselho Diretor:

Presidente: Fellipe Matos Guerra;

Vice-presidente de Administração: Sandra Maria Solon de Paula;

Vice-presidente de Controle Interno: José Wesmey da Silva;

Vice-presidente de Fiscalização: José Elielder Clares de Sousa;

Vice-presidente de Registro: Francisco Flávio Cardoso Gusmão;

Vice-presidente de Desenvolvimento Profissional: Francélio Arlindo de Sousa Cavalcante;

Vice-presidente de Integração Estadual: Luiz Rodrigo Ferreira Gomes do Nascimento;

Vice-presidente de Técnica: Adalberto Vitor Gomes do Nascimento;

Vice-presidente de Ações Institucionais: Karla Jeanny Falcão Carioca.



Câmara de Controle Interno

Membros Efetivos

1º Sandra Maria Solon de Paula,

2º Karla Jeanny Falcão Carioca.

Membros Suplentes

1º Valberto Alves Abreu,

2º Leonildes Ferreira de Holanda Junior.

Câmara de Fiscalização, Ética e Disciplina

Membros Efetivos

1º Marcos Aurélio Tavares,

2º Valtenir Vitor Nascimento,

3º Luiz Rodrigo Ferreira Gomes do Nascimento.

Membros Suplentes

1º Francisco Ronney Araújo Zuza,

2º Messias Alves de Lima,

3º Solania Pessoa Veras.

Câmara de Registro

Membros Efetivos

1º Kildere Erasmo Pereira Damasceno,

2º Tania Maria Paz Limeira,

3º Carlos Atila Ferreira de Sousa.

Membros Suplentes

1º Francisco Valmir Ferreira Lima,

2º Paulo Marcelo Ferreira da Rocha,

3º Maria Silvana Ribeiro da Costa.

Câmara de Desenvolvimento Profissional

Membros Efetivos

1º Nadja Helena Martins Saraiva,

2º José Wesmey da Silva,

3º Marcos Aurélio Tavares.

Membros Suplentes

1º Danyelle Kelvia Ferreira Damasceno,

2º Marta Chaves Alves Cavalcante,

3º Julyanne Lages de Carvalho Castro.

Câmara Técnica

Membros Efetivos

1º Karla Jeanny Falcão Carioca,

2º Lucyvania Medeiros Bandeira Freire,

3º Francisco Israel Soares Frota.

Membros Suplentes

1º Anderson Sousa Oliveira,

2º Oreniva Patrícia dos Santos Alves,

3º José Washington de Carvalho Barros.



