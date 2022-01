Mais de 100 vagas abertas para profissionais de TI de todo o Brasil; veja como se candidatar

Articulista quinzenal do O POVO

Podem se candidatar pessoas de todo o País, pois os postos são para o modelo de trabalho remoto. Ainda há seis vagas de estágio apenas para quem mora no Ceará

Mais de 100 vagas estão abertas para profissionais de TI no Instituto Atlântico. As áreas são de back-end, front-end, salesforce, arquitetura de software, entre outras. Os postos são para qualquer estado do País, pois o trabalho é remoto. Os interessados podem se candidatar pelo site jobs.kenoby.com/instituto-atlantico.

Ainda há seis vagas de estágio, cinco delas para Desenvolvimento Tecnológico - área da Inovação e uma para Ciência de Dados. A experiência será para a Academy Ascan, programa do Instituto Atlântico focado na qualificação dos estagiários.

Dentro do programa, são duas horas diárias de trabalho dos estagiários da instituição dedicadas a conhecimento e qualificação.

No caso das vagas de estágio, apenas poderão participar da seleção candidatos que morem no Ceará.





