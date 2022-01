PPSA arrecada R$ 1,22 bi para União em 2021; valor é 74% maior ante 2020

A Pré-sal Petróleo S.A. (PPSA) arrecadou R$ 1,22 bilhão para a União em 2021, cerca de 74% a mais em comparação a 2020, quando teve arrecadação total de R$ 704 milhões. Os recursos são referentes à comercialização da parcela de petróleo e gás natural da União nos contratos de partilha de produção. A arrecadação representa recorde na série histórica, superando o montante de R$ 1,1 bilhão de 2018.

Em 2021, a PPSA comercializou 3,5 milhões de barris de petróleo da União do Campo Entorno de Sapinhoá e da Área de Desenvolvimento de Mero (Libra). Também foram comercializados 57,6 milhões de metros cúbicos de gás natural da União dos Campos de Búzios, Entorno de Sapinhoá, Tartaruga Verde Sudoeste e Tupi.

Para o diretor-presidente da companhia, Eduardo Gerk, o resultado representa o início de uma curva de crescimento da arrecadação esperada para a União nos próximos anos. "Os contratos estão entrando em produção e este excelente resultado confirma a tendência de crescimento que vamos presenciar nos próximos anos", disse, em nota.

Segundo ele, até 2031, deverão ser produzidos 8,2 bilhões de barris de petróleo em regime de partilha, sendo de 1,5 bilhão de barris a parcela da União. "Esperamos arrecadar US$ 116 bilhões com a comercialização destes volumes", previu.

Desde que foi criada, em 2013, a PPSA já arrecadou R$ 3,9 bilhões para a União, informou a estatal, sendo R$ 2,6 bilhões com a atividade de comercialização do petróleo e gás e R$ 1,3 bilhão com equalização de gastos e volumes realizada pela companhia em áreas onde a União tem participação nos Acordos de Individualização da Produção (AIPs).

