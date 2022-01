PBoC deve injetar liquidez antes do ano novo lunar, diz jornal estatal da China

O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) provavelmente irá suprir deficiências de liquidez nos mercados antes do feriado do ano novo lunar, informou nesta quarta-feira, 5, o China Securities Journal. O PBoC normalmente mantém farta liquidez no começo do ano, ressaltou o jornal estatal. No entanto, a liquidez deste mês será afetada por diversos fatores, principalmente o feriado do ano novo chinês, que se estende por uma semana e cairá já no começo de fevereiro, acrescentou. Muitas instituições financeiras estão certas de que o PBoC manterá liquidez razoavelmente ampla e esperam que o BC chinês "aumente a intensidade de operações no mercado aberto a partir da segunda quinzena de janeiro", segundo o China Securities Journal. Fonte: Dow Jones Newswires.

Tags