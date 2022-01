Vestas e 2W Energia fecham contrato de R$ 1,4 bi para aerogeradores de parque em Icapuí

A previsão para início das operações do complexo Kairós Wind, localizado no Ceará, é em maio de 2023

A empresa de energia renovável 2W Energia assinou nesta terça-feira, 4, contrato com uma das maiores fabricantes de turbinas do setor eólico, a Vestas, para fornecimento de aerogeradores para o complexo eólico Kairós Wind, localizado no município cearense de Icapuí, que terá 260 MW de potência e deve começar a operar em maio de 2023. O projeto terá investimentos de R$ 1,4 bilhão.

Sobre o assunto Embraer pede à Anatel para fazer testes sobre eventual interferência do 5G em voos

Conab paga mais de R$ 200 mil de subvenção à agricultura no Ceará

Revisão de benefícios fiscais gera resistência de setores preteridos

Sem chips, venda de carros cresce 3% em 2021; setor previa alta de 15%

O contrato oficializa condições comerciais e cronogramas firmes nas quais a Vestas passará a fornecer as máquinas fabricadas no Brasil do modelo V150-4.5, de 4,5 MW de potência cada, além de ser responsável pela operação e manutenção dos aerogeradores por 15 anos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A energia gerada será vendida aos clientes do mercado livre da 2W Energia, sendo o segundo maior empreendimento de geração da empresa. Além deste projeto, há o complexo Anemus, que terá 139 MW de potência e ficará em Tibau, no Rio Grande do Norte, com a estimativa de início de operação em setembro de 2022.

Em novembro de 2021, a companhia recebeu do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) o parecer de acesso permanente do projeto para a rede básica na região.

“Estamos muito felizes com esta parceria com a Vestas para o Projeto Kairós e com o fato de podermos contar com turbinas eólicas com um “track record” tão extenso em todo o mundo, que trarão a qualidade que esperamos para o empreendimento. A 2W Energia tem investido em soluções renováveis para expandir o acesso do país à energia limpa de forma sustentável”, destaca, em nota, Cláudio Ribeiro, CEO da 2W Energia.

Tags