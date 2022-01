Secex: projeção para saldo comercial em 2022 é de US$ 79,4 bilhões

A Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia prevê um saldo comercial de US$ 79,4 bilhões em 2022, o que representaria um aumento de 30,1% em relação ao resultado recorde registrado em 2021. O superávit do ano passado, de US$ 61 bilhões, foi divulgado pelo órgão nesta segunda-feira, 3.

O secretário de Comércio Exterior, Lucas Ferraz, ressaltou que as projeções são preliminares e não consideram uma nova onda de covid-19. "As incertezas continuam grandes no mercado externo. Há dificuldade enorme de fazer projeções para 2022", afirmou.

A projeção da secretaria para as exportações brasileiras é de US$ 284,3 bi em 2021, um aumento de 1,4% em relação ao embarcado neste ano. Para importações, a expectativa é de US$ 204,9 bilhões em 2021, recuo de 6,6% na mesma comparação.

A previsão é que a corrente de comércio, que reúne exportações e importações, caia 2,1% neste ano.

