Veja quais são os números mais sorteados da Mega da Virada

Nesta virada do ano, quem acertar os números leva o prêmio de R$350 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal. Na Mega da Virada o prêmio não acumula, ou seja, se ninguém cravar as 6 dezenas, leva o montante que acertar 5, e assim por diante. As apostas para o concurso de 2021 podem ser feitas até às 17 horas (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro, nas lotéricas de todo o país e pela internet. A Mega da Virada será sorteada às 20 horas.

Cada apostador tem sua própria maneira de jogar na Mega-Sena, alguns se apoiam em superstições, outros confiam em datas de aniversário. Uma das estratégias consideradas pelos jogadores é analisar os números saídos desde 2009, quando o concurso surgiu.

Nesses 12 anos de Mega Sena, o número 10 foi o que mais saiu em 12 concursos realizados. Além do número 10, outras 17 dezenas fazem parte da tabela dos números mais comuns apresentados no concurso, são eles: 02, 11, 17, 18, 22, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 51, 53, 56 e 58. Cada um destes números apareceram duas vezes.

É uma boa estratégia apostar em números já sorteados?

Segundo os especialistas, apostar em números que saíram em edições passadas provavelmente não é a melhor estratégia. Os sorteios são aleatórios e independentes, então, mesmo que um número tenha sido sorteado várias vezes, a probabilidade de qualquer uma das 60 dezenas disponíveis de sair é a mesma.

Esta estratégia, assim como qualquer outro meio de prever o resultado, pode funcionar, mas a chance de isso acontecer é igual a todas as outras combinações possíveis.

E o bolão?

Como a probabilidade de ganhar a bolada com uma aposta simples de seis números é baixa, vários jogadores optam por apostar em mais números na cartela ou participar de bolões para conseguir chegar mais perto do prêmio. Mesmo aumentando o custo da aposta, as chances de ganhar o grande prêmio.

Mas o que é um “bolão”?

Quando um grupo de até 100 jogadores faz uma aposta de até 15 números, chamamos de bolão. Basicamente, se o jogador opta pelo bolão, ele tem direito a mais apostas, assim, as chances aumentam. Porém, o prêmio final será diminuído, pois se qualquer jogo dentro do bolão for sorteado, a quantia ganha deverá ser dividida entre todos que participaram.

Apostar em bolão tem suas vantagens. A maior delas é a possibilidade de jogar mais números por um valor menor e assim aumentar as possibilidades de levar o dinheiro para casa. No ano de 2019, um bolão de 20 cotas foi um dos vencedores do prêmio de R$304 milhões. Cada apostador pagou R$107,94, e o grupo ganhou R$2,9 milhões no sorteio.

Cada aposta do bolão será registrada no sistema e irá gerar um recibo de cota para cada participante que, em caso de premiação, poderá resgatar o prêmio individualmente.



