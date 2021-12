Empresa de bebidas doa 100 toneladas de alimentos para moradores do sul da Bahia

Johnnie Walker encaminha doações para a população impactada pelas fortes chuvas dos últimos dias no estado. Ação social é feita por meio do Instituto Diageo

A marca de bebidas Johnnie Walker anunciou a doação de 100 toneladas de alimentos para a população impactada pelas fortes chuvas no sul da Bahia. De acordo com a empresa, a iniciativa deve beneficiar 40 mil pessoas no estado. O encaminhamento será feito por meio do Instituto Diageo via Ação da Cidadania.

“Nesse triste momento vivido pela população do sul da Bahia, atuamos por meio de Johnnie Walker em prol de viabilizar necessidades imediatas de alimentação e higiene da famílias impactadas”, afirma a diretora da marca no Brasil, Juliana Ballarin que encoraja outras marcas e pessoas físicas a fazerem o mesmo. “Precisamos agir em prol do coletivo”, conclui.

O Instituto Diageo foi criado há mais de dois anos pela empresa Diageo, líder mundial em bebidas alcoólicas premium e proprietária das marcas Johnnie Walker, Tanqueray, Smirnoff e Ypióca.

