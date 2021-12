Dados da balança comercial de dezembro e de 2021 serão divulgados segunda-feira

A Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia informou que divulgará na próxima segunda-feira, dia 3 de janeiro, os dados preliminares da balança comercial do mês de dezembro e do ano de 2021. Os números saem às 15 horas. Na sequência, às 15h15, o secretário de Comércio Exterior, Lucas Ferraz, o subsecretário de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior, Herlon Brandão, e o coordenador-geral de Estatísticas, Saulo Castro, concedem entrevista coletiva à imprensa para comentar o resultado.

Tags