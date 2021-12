México: BC planeja lançar sua própria moeda digital em 2024

O Banco do México planeja colocar sua própria moeda digital em circulação até 2024. O intuito é usar a mais recente tecnologia de pagamentos para fomentar a inclusão financeira em uma economia que depende de dinheiro para a maioria das transações, de acordo com o governo mexicano.

O banco central considera importante "usar essas novas tecnologias e infraestrutura de pagamentos de última geração como opções valiosas para avançar a inclusão financeira no país", disse, pelas redes sociais, a administração do presidente Andrés Manuel na noite de ontem.

O Banco do México afirmou estar estudando o desenvolvimento de uma moeda digital em várias fases. A autoridade monetária usará como base para a plataforma o atual sistema de pagamentos eletrônicos para expandir as opções de pagamento "em uma estrutura rápida, segura e eficiente", disse em um relatório recente.

Autoridades do banco central estão em negociações com instituições financeiras sobre a implementação e a infraestrutura necessária para lançar uma moeda digital que poderia ser usada para transações básicas, disse uma pessoa familiarizada com os planos do Banco do México. Um grande número de transações é feito em dinheiro, principalmente devido à grande economia informal, que em 2020 representava cerca de 22% do Produto Interno Bruto (PIB) do México. Fonte: Dow Jones Newswires.

