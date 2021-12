Vendas pendentes de imóveis nos EUA caem 2,2% em novembro ante outubro

As vendas pendentes de imóveis recuaram 2,2% em novembro na comparação com outubro, a 122,4 no índice da Associação Nacional de Corretoras (NAR, na sigla em inglês). Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam crescimento de 0,8%. Na comparação anual, as vendas pendentes de imóveis estavam 2,7% abaixo do nível de igual mês do ano passado. O recuo nas vendas pode ser atribuído ao estoque baixo de moradias e à hesitação de potenciais compradores diante dos preços, segundo a NAR. Fonte: Dow Jones Newswires.

Tags