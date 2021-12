Valle: estimativa de déficit de Governo Central em 2021 é de R$ 49 bi a R$ 89 bi

O secretário do Tesouro Nacional, Paulo Valle, afirmou nesta quarta-feira, 29, em coletiva sobre o resultado do Governo Central, que o déficit primário do Governo Central em 2021 deve ficar entre R$ 89 bilhões, que era a estimativa anterior, e R$ 49,287 bilhões, valor acumulado entre janeiro e novembro deste ano.

Segundo Valle, a pasta ainda não fez uma nova projeção, mas é possível que o rombo em 2021 fique próximo de R$ 70 bilhões, o que seria o melhor resultado desde 2014 (-R$ 17,242 bilhões). Já o setor público consolidado, que inclui as contas do Governo Central, Estados e municípios, além de estatais (à exceção de Petrobras e Eletrobras) pode ficar positivo em cerca de R$ 5 bilhões, o primeiro superávit desde 2013 (R$ 91,306 bilhões).

