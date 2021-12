Valle: discussão sobre prorrogar IOF para compensar desonerações está sendo feita

O secretário do Tesouro Nacional, Paulo Valle, disse que o governo está discutindo prorrogar a cobrança de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) sobre o crédito para compensar a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos até 2023, aprovada pelo Congresso Nacional. O aumento no tributo foi feito em setembro para bancar o Auxílio Brasil em 2021.

"Discussão está sendo feita. Haverá necessidade de compensação, podemos cancelar alguma redução de tributo", afirmou.

O secretário chegou a falar que a compensação do benefício poderia ser feita com corte de despesa. A assessoria do Tesouro Nacional, no entanto, corrigiu a informação depois e disse que isso tem que ser feito apenas pelo lado da receita.

"Compensação exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal é exclusivamente por receita", afirmou o coordenador-Geral de Planejamento e Riscos Fiscais do Tesouro Nacional, Pedro Ivo Ferreira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags