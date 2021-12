Mais lidas de 2021: aposta do Nordeste venceu Mega da Virada; relembre

O prêmio é o maior da história das loterias no Brasil e a quantia que cada uma das duas apostas vitoriosas receberá é a maior já paga pela Mega da Virada. Uma aposta foi feita pela Internet e outra numa casa lotérica de Aracaju. O POVO publicou notícia em 2021 e matéria fica entre as mais lidas do ano

No dia 31 de dezembro de 2020, O POVO publicou uma notícia sobre uma aposta feita em Aracaju (SE) na Mega da Virada de 2020, que se consagrou uma das vencedoras do maior prêmio da história em loterias no Brasil. Duas apostas acertaram e cada ganhador ficou com R$ 162.625.108,22. A matéria ficou entre as mais acessadas do ano e você pode conferir novamente na Retrospectiva de 2021. Veja abaixo:

Duas apostas dividirão o prêmio da Mega da Virada 2020, cujos números foram sorteados na noite desta quinta-feira, 31 de dezembro (31/12/2020). Cada aposta ficará com R$ 162.625.108,22.



Uma das apostas vencedoras foi feita em Aracaju (SE), na região Nordeste. A outra aposta vencedora foi feita online. As duas apostas acertaram as seis dezenas sorteadas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O resultado da Mega Sena Concurso 2330, a Mega da Virada 2020, foi divulgado na noite de hoje, quinta-feira, 31 de dezembro (31/12). Os números foram sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) às 20 horas.



Números sorteados: 17 20 22 35 41 42

O prêmio total de R$ 325.250.216,44 é o maior da história das loterias do Brasil. É também a maior premiação individual já paga aos acertadores da Mega da Virada.

Sobre o assunto Mais lidas de 2021: Nasa investigará asteroides descobertos por cearenses

Retrospectiva 2021: veja as 10 notícias mais lidas do ano no O POVO

Resultados anteriores da Mega Sena

Duas apostas acertaram os seis números da Mega Sena 2329 de sábado, 19 de dezembro (19/12). Os números sorteados foram: 42 - 28 - 45 - 14 - 12 - 55

Ninguém acertou os seis números da Mega Sena 2328 de quarta, 16 de dezembro (16/12). Os números sorteados foram: 08 11 14 39 48 53

Ninguém acertou os seis números da Mega Sena 2327 de sábado, 12 de dezembro (12/12). Os números sorteados foram: 30 37 45 54 57 58

Ninguém acertou os seis números da Mega Sena 2326 de quinta, 10 de dezembro (10/12). Os números sorteados foram: 10 16 27 34 36 57

Ninguém acertou os seis números da Mega Sena 2325 de terça, 8 de dezembro (08/12). Os números sorteados foram: 33 34 37 46 52 60

Ninguém acertou os seis números da Mega Sena 2324 de sábado, 5 de dezembro (05/12). Os números sorteados foram: 02 16 19 31 43 60

Ninguém acertou os seis números da Mega Sena 2323 de quarta, 2 de dezembro (02/12). Os números sorteados foram: 20 27 35 39 50 59

Ninguém acertou os seis números da Mega Sena 2322 de sábado, 28 de novembro (28/11). Os números sorteados foram: 05 10 02 29 34 41

Uma aposta acertou os seis números da Mega Sena 2321 de quarta, 25 de novembro (25/11). Os números sorteados foram: 14 25 28 41 43 46

Uma aposta acertou os seis números da Mega Sena 2320 de sábado, 21 de novembro (21/11). Os números sorteados foram: 30 06 35 48 39 42

Ninguém acertou os seis números da Mega Sena 2319 de quarta, 18 de novembro (18/11). Os números sorteados foram: 06 17 25 35 40 49

Ninguém acertou os seis números da Mega Sena 2318 de sábado, 14 de novembro (14/11). Os números sorteados foram: 28 44 52 54 58 60

Ninguém acertou os seis números da Mega Sena 2317 de quarta, 11 de novembro (11/11). Os números sorteados foram: 03 08 30 33 35 48

Ninguém acertou os seis números da Mega Sena 2316 de sábado, 7 de novembro (07/11). Os números sorteados foram: 02 - 11 - 43 - 49 - 52 - 56

Ninguém acertou os seis números da Mega Sena 2315 de quarta, 4 de novembro (04/11). Os números sorteados foram: 01 10 17 26 30 53

Uma aposta acertou os seis números da Mega Sena 2314 de sábado, 31 de outubro (31/10). Os números sorteados foram: 06 07 28 42 45 49

Ninguém acertou os seis números da Mega Sena 2313 de quarta, 28 de outubro (28/10). Os números sorteados foram: 03 20 26 45 49 58



Ninguém acertou os seis números da Mega Sena 2312 de sábado, 24 de outubro (24/10). Os números sorteados foram: 03 27 39 46 47 60



Ninguém acertou os seis números da Mega Sena 2311 de quinta, 22 de outubro (22/10). Os números sorteados foram: 03 05 09 35 43 60

Ninguém acertou os seis números da Mega Sena 2310 de terça, 20 de outubro (20/10). Os números sorteados foram: 13 17 28 29 42 53



Ninguém acertou os seis números da Mega Sena 2309 de sábado, 17 de outubro (17/10). Os números sorteados foram: 09 11 29 30 33 60

Uma aposta acertou os seis números da Mega Sena 2308 de quarta, 14 de outubro (14/10). Os números sorteados foram: 09 13 26 38 58 60

Ninguém acertou os seis números da Mega Sena 2307 de sábado, 10 de outubro (10/10). Os números sorteados foram: 16 33 38 46 53 55



Uma aposta acertou os seis números da Mega Sena 2306 de quarta, 7 de outubro (07/10). Os números sorteados foram: 03 19 28 33 57 58

Ninguém acertou os seis números da Mega Sena 2305 de sábado, 3 de outubro (03/10). Os números sorteados foram: 57 55 38 07 16 22

Ninguém acertou os seis números da Mega Sena 2304 de quarta, 30 de setembro (30/09). Os números sorteados foram: 12 21 29 54 56 57



Ninguém acertou os seis números da Mega Sena 2303 de sábado, 26 de setembro (26/09). Os números sorteados foram: 03 07 17 20 48 50

Ninguém acertou os seis números da Mega Sena 2302 de quarta, 23 de setembro (23/09). Os números sorteados foram: 18 22 25 27 43 44

Ninguém acertou os seis números da Mega Sena 2301 de sábado, 19 de setembro (19/09). Os números sorteados foram: 17 18 35 36 47 52



Ninguém acertou os seis números da Mega Sena 2300 de quinta, 17 de setembro (17/09). Os números sorteados foram: 09 21 37 39 43 54

Ninguém acertou os seis números da Mega Sena 2299 de terça, 15 de setembro (15/09). Os números sorteados foram: 02 03 19 40 44 60

Ninguém acertou os seis números da Mega Sena 2298 de sábado, 12 de setembro (12/09). Os números sorteados foram: 13 17 21 31 41 49

Ninguém acertou os seis números da Mega Sena 2297 de quarta, 9 de setembro (09/09). Os números sorteados foram: 20 22 35 40 41 59

Duas apostas acertaram os seis números da Mega Sena 2296 de sábado, 5 de setembro (05/09). Os números sorteados foram: 01 06 21 29 36 59

Ninguém acertou os seis números da Mega Sena 2295 de quarta, 2 de setembro (02/09). Os números sorteados foram: 06 13 26 28 35 41

Ninguém acertou os seis números da Mega Sena 2294 de sábado, 29 de agosto (29/08). Os números sorteados foram: 09 43 20 41 33 15

Ninguém acertou os seis números da Mega Sena 2293 de quarta, 26 de agosto (26/08). Os números sorteados foram: 01 02 10 37 42 48

Ninguém acertou os seis números da Mega Sena 2292 de sábado, 22 de agosto (22/08). Os números sorteados foram: 06 16 18 33 42 57

Ninguém acertou os seis números da Mega Sena 2291 de quarta, 19 de agosto (19/08). Os números sorteados foram: 12 26 31 36 37 49



Ninguém acertou os seis números da Mega Sena 2290 de sábado, 15 de agosto (15/08). Os números sorteados foram: 05 18 36 44 57 60



Ninguém acertou os seis números da Mega Sena 2289 de quinta, 13 de agosto (13/08). Os números sorteados foram: 06 09 34 37 38 45

Ninguém acertou os seis números da Mega Sena 2288 de terça, 11 de agosto (11/08). Os números sorteados foram: 02 26 35 39 40 56



Ninguém acertou os seis números da Mega Sena 2287 de sábado, 8 de agosto (08/08). Os números sorteados foram: 02 04 06 29 41 56



Ninguém acertou os seis números da Mega Sena 2286 de quarta-feira, 5 de agosto (05/08). Os números sorteados foram: 09 21 30 41 42 43

Duas apostas acertaram os seis números da Mega Sena 2285 de sábado, 1º de agosto (01/08). Os números sorteados foram: 01 07 10 12 33 42



Nenhuma aposta acertou os seis números da Mega Sena 2284 de quarta, 29 de julho (29/07). Os números sorteados foram: 04 10 12 14 36 46



Nenhuma aposta acertou os seis números da Mega Sena 2283 de sábado, 25 de julho (25/07). Os números sorteados foram: 04 24 37 43 59 60



Uma aposta acertou os seis números da Mega Sena 2282 de quarta, 22 de julho (22/07). Os números sorteados foram: 12 27 30 36 45 52



Nenhuma aposta acertou os seis números da Mega Sena 2281 de sábado, 18 de julho (18/07). Os números sorteados foram: 14 27 35 40 50 55



Nenhuma aposta acertou os seis números da Mega Sena 2280 de quinta, 16 de julho (16/07). Os números sorteados foram: 28 29 31 50 58 59



Uma aposta acertou os seis números da Mega Sena 2279 de terça, 14 de julho (14/07). Os números sorteados foram: 05 12 14 20 27 28



Ninguém acertou os seis números da Mega Sena 2278 de sábado, 11 de julho (11/07). Os números sorteados foram: 08 17 34 37 43 45



Ninguém acertou os seis números da Mega Sena 2277 desta quarta, 8 de julho (08/07). Os números sorteados foram: 10 22 23 37 53 60

Ninguém acertou os seis números da Mega Sena Concurso 2276 de sábado, 4 de julho (04/07). Os números sorteados foram: 05 - 15 - 18 - 27 - 49 - 57



Ninguém acertou os seis números da Mega Sena Concurso 2275 de quarta-feira, 1º de julho (01/07). Os números sorteados foram: 02 04 25 36 50 53



Ninguém acertou os seis números da Mega Sena Concurso 2274 de sábado, 27 de junho (27/06). Os números sorteados foram: 08 11 17 33 40 55

Uma aposta acertou os seis números da Mega Sena Concurso 2273 de quarta, 24 de junho (24/06). Os números sorteados foram: 15 16 20 38 40 58



Ninguém acertou os seis números da Mega Sena Concurso 2272 de sábado, 20 de junho (20/06). Os números sorteados foram: 02 05 11 24 41 49



Ninguém acertou os seis números da Mega Sena Concurso 2271 de quarta, 17 de junho (17/06). Os números sorteados foram: 06 10 27 28 41 52



Ninguém acertou os seis números da Mega Sena Concurso 2270 de sábado, 13 de junho (13/06). Os números sorteados foram: 14 - 16 - 38 - 39 - 41 - 48



Ninguém acertou os seis números da Mega Sena Concurso 2269 de quarta, 10 de junho (10/06). Os números sorteados foram: 01 11 14 23 29 55



Ninguém acertou os seis números da Mega Sena Concurso 2268 de sábado, 6 de junho (06/06). Os números sorteados foram: 04 13 23 28 30 52



Uma aposta acertou os seis números da Mega Sena Concurso 2267 de quarta, 3 de junho (03/06). Os números sorteados foram: 20 32 33 48 49 53

Ninguém acertou os seis números da Mega Sena Concurso 2266 de sábado, 30 de maio (30/05). Os números sorteados foram: 10 23 31 37 58 59



Ninguém acertou os seis números da Mega Sena Concurso 2265 de quarta, 27 de maio (27/05). Os números sorteados foram: 14 20 23 39 46 50



Ninguém acertou os seis números da Mega Sena Concurso 2264 de sábado, 23 de maio (23/05). Os números sorteados foram: 02 - 03 - 08 - 19 - 29 - 37



Ninguém acertou os seis números da Mega Sena Concurso 2263 de quarta, 20 de maio (20/05). Os números sorteados foram: 09 24 33 43 49 57



Uma aposta acertou os seis números da Mega Sena Concurso 2262 de sábado, 16 de maio (16/05). Os números sorteados foram: 07 08 14 23 30 46

Ninguém acertou os seis números da Mega Sena Concurso 2261 de quarta, 13 de maio (13/05). Os números sorteados foram: 07 23 26 27 29 51



Ninguém acertou os seis números da Mega Sena Concurso 2260 de sábado, 9 de maio (09/05). Os números sorteados foram: 12 14 34 35 37 47



Ninguém acertou os seis números da Mega Sena Concurso 2259 de quinta, 7 de maio (07/05). Os números sorteados foram: 20 27 41 54 56 58



Ninguém acertou os seis números da Mega Sena Concurso 2258 de terça, 5 de maio (05/05). Os números sorteados foram: 01 05 07 14 23 26



Ninguém acertou os seis números da Mega Sena Concurso 2257 de sábado, 2 de maio (02/05). Os números sorteados foram: 18 - 21 - 30 - 31 - 34 - 51



Ninguém acertou os seis números da Mega Sena Concurso 2256 de quarta, 29 de abril (29/04). Os números sorteados foram: 09 10 30 37 47 54



Ninguém acertou os seis números da Mega Sena Concurso 2255 de sábado, 25 de abril (25/04). Os números sorteados foram: 15 20 39 41 49 57



Ninguém acertou os seis números da Mega Sena Concurso 2254 de quarta, 22 de abril (22/04). Os números sorteados foram: 31 32 33 39 52 55

Ninguém acertou os seis números da Mega Sena Concurso 2253 de sábado, 18 de abril (18/04). Os números sorteados foram: 31 32 33 39 52 55



Ninguém acertou os seis números da Mega Sena Concurso 2252 de quarta, 15 de abril (15/04). Os números sorteados foram: 01, 17, 30, 37, 46, 50



Ninguém acertou os seis números da Mega Sena Concurso 2251 de sábado, 11 de abril (11/04). Os números sorteados foram: 05 15 22 26 54 58



Ninguém acertou os seis números da Mega Sena Concurso 2250 de quarta, 8 de abril (08/04). Os números sorteados foram: 27 33 39 52 57 58



Ninguém acertou os seis números da Mega Sena Concurso 2249 de sábado, 4 de abril (04/04). Os números sorteados foram: 04-09-31-47-49-53



Uma aposta acertou os seis números da Mega Sena Concurso 2248 de quarta, 1º de abril (01/04). Os números sorteados foram: 09 15 20 29 30 42



Ninguém acertou os seis números da Mega Sena Concurso 2247 de sábado, 28 de março (28/03). Os números sorteados foram: 01 42 44 47 48 53

Ninguém acertou os seis números da Mega Sena Concurso 2246 de quarta-feira, 25 de março (25/03). Os números sorteados foram: 05 09 24 27 33 46



Uma aposta acertou os seis números da Mega Sena Concurso 2245 de sábado, 21 de março (21/03). Os números sorteados foram: 11 - 14 - 15 - 18 - 33 - 34



Uma aposta acertou os seis números da Mega Sena Concurso 2244 de quarta-feira, 18 de março (18/03). Os números sorteados foram: 03 05 11 34 37 42



Ninguém acertou os seis números da Mega Sena Concurso 2243 de sábado, 14 de março (14/03). Os números sorteados foram: 14 18 28 35 38 54

O resultado da Mega Sena Concurso 2242 foi divulgado na noite desta quinta-feira, 12 de março (12/03). Os números sorteados foram: 05 09 18 24 25 42



Ninguém acertou os seis números da Mega Sena Concurso 2241 de terça, 10 de março (10/03). Os números sorteados foram: 01 13 18 26 40 56

Duas apostas acertaram os seis números da Mega Sena Concurso 2240 de sábado, 07 de março (07/03) e faturaram R$ 27.894.020,38 cada. Os números sorteados foram: 25 09 07 10 58 19.

Ninguém acertou os seis números da Mega Sena Concurso 2239 de quarta-feira, 04 de março (04/03). Os números sorteados foram: 07, 27, 31, 39, 45 e 46.

Ninguém acertou os seis números da Mega Sena Concurso 2238 de sábado, 29 de Fevereiro (29/02). Os números sorteados foram: 11 36 45 55 57 58

Uma aposta de Fortaleza e outra do Rio Branco (AC) dividiram o prêmio histórico de R$ 211,6 milhões do Concurso 2237 da Mega Sena, que teve resultado divulgado hoje, quinta, 27 de fevereiro (27/02). Os números sorteados foram: 11 20 27 28 53 60



Ninguém acertou as seis dezenas da Mega sena Concurso 2236 de sábado, 22 de fevereiro (12/02). Os números sorteados foram: 07 20 38 43 45 53

Ninguém acertou os seis números da Mega Sena Concurso 2235 de quarta, 19 de fevereiro (19/02). Os números sorteados foram: 14 18 30 35 55 57

Ninguém acertou os seis números da Mega Sena Concurso 2234 de sábado, 15 de fevereiro (15/02). Os números sorteados foram: 47 29 42 04 27 21

Ninguém acertou os seis números da Mega Sena Concurso 2233 de quarta, 12 de Fevereiro (12/02). Os números sorteados foram: 04, 06, 32, 35, 41, 45

Ninguém acertou os seis números da Mega Sena Concurso 2232 de sábado, 8 de Fevereiro (8/02). Os números sorteados foram: 07 - 08 - 31 - 34 - 38 - 47

Ninguém acertou os seis números da Mega Sena Concurso 2231 de quarta, 5 de Fevereiro (5/02). Os números sorteados foram: 04, 13, 25, 40, 53 e 57

Ninguém acertou os seis números da Mega Sena Concurso 2230 de sábado, 1° de Fevereiro (1°/02). Os números sorteados foram: 39 17 56 60 26 07

Ninguém acertou os seis números da Mega Sena Concurso 2228 de sábado, 25 de janeiro (25/01). Os números sorteados foram: 09 19 23 32 39 45

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega Sena Concurso 2227 de quinta, 23 de janeiro (23/01). Os números sorteados foram: 06 09 12 27 32 57

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega Sena Concurso 2226 de terça, 21 de janeiro (21/01). Os números sorteados foram: 02 04 07 16 30 38

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega Sena Concurso 2225 de sábado, 18 de janeiro (18/01). Os números sorteados foram: 01 32 37 44 46 47

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega Sena Concurso 2224 de quarta, 15 de janeiro (15/01). Os números sorteados foram: 16 23 32 50 52 58

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega Sena Concurso 2223 de sábado, 11 de janeiro (11/01). Os números sorteados foram: 02 26 40 42 49 56

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega Sena Concurso 2222 de quarta-feira, 08 de janeiro (08/01). Os números sorteados foram:13 14 29 30 48 59

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega Sena Concurso 2221 de sábado, 4 de janeiro (4/01). Os números sorteados foram: 23 34 45 57 05 56.

Quatro apostas acertaram as seis dezenas da Mega da Virada 2019, Concurso 2220 da Mega Sena, de 31 de dezembro (31/12). Os números sorteados foram: 03 - 35 - 38 - 40 - 57 - 58

Uma aposta de São Paulo acertou as seis dezenas da Mega Sena Concurso 2218 de quinta, 19 de dezembro (19/12). Confira os números sorteados:06 16 22 38 48 52

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega Sena Concurso 2217 de terça, 17 de dezembro (17/12). Confira os números sorteados: 10 14 16 30 32 36

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega Sena Concurso 2216, de sábado,14 de dezembro (14/12). O prêmio acumulou para R$ 36 milhões. Os números sorteados foram: 10 24 42 43 48 49

Ninguém acertou os seis números da Mega Sena Concurso 2215 de quarta, 11 de dezembro (11/12). Confira as dezenas sorteadas: 01 19 21 23 33 43

Ninguém acertou os seis números da Mega Sena Concurso 2214 de sábado, 7 de dezembro (07/12). Confira as dezenas sorteadas: 04 10 18 30 34 47

Uma aposta acertou os 6 números da Mega Sena Concurso 2213 de quarta, 4 de dezembro (04/12) e o ganhador faturou R$ 51.119.263,33. Confira as dezenas sorteadas: 05 07 10 32 46 60

Ninguém acertos os seis números da Mega Sena Concurso 2212 de sábado, 30 de novembro (30/11). Confira as dezenas sorteadas: 23 - 26 - 51- 52 - 53 - 58.

Ninguém acertou os seis números da Mega Sena Concurso 2211 de quarta, 27 de novembro (27/11). Confira os números sorteados: 27 36 40 41 44 54

Ninguém acertou os seis números da Mega Sena Concurso 2210 de sábado, 23 de novembro (23/11). Os números sorteados foram; 11 17 24 25 33 34

Ninguém acertou os seis números da Mega Sena Concurso 2209 de quarta, 20 de novembro. Os números sorteados foram: 22 25 28 32 33 47

Ninguém acertou os seis números da Mega Sena Concurso 2208 de sábado, 16 de novembro. os números sorteados foram: 16 25 30 40 45 49

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega Sena Concurso 2207, de quarta, 13 de novembro (13/11). Confira o resultado: 06 10 11 43 53 55

Ninguém acertou os seis números da Mega Sena Concurso 2206 de sábado, 9 de novembro (09/11). Os números sorteados foram: 06 27 38 42 45 57

Ninguém acertou os seis números da Mega Sena Concurso 2204 de segunda, 04 de novembro (04/11). Confira os números sorteados: 1 28 29 32 35 56

Ninguém acertou os seis números da Mega Sena Concurso 2203 de quarta, 30 de outubro (30/10). Os números sorteados foram: 17 34 46 49 50 57.

Ninguém acertou os seis números da Mega Sena Concurso 2202 de sábado, 26 de outubro (26/10). Os números sorteados foram: 11 29 37 38 43 60.

Ninguém acertou os 6 números da Mega Sena Concurso 2201 de quinta, 24 de outubro (24 /10) e o prêmio acumulou. Os números sorteados foram: 03 13 23 41 49 53.

Ninguém acertou os seis números da Mega Sena Concurso 2200 de terça, 22 de outubro (22/10). Os números sorteados foram:11 15 28 36 43 55.

Não houve ganhador da Mega Sena Concurso 2197 de segunda, 14 de outubro (14/10) e o prêmio acumulou. Os números sorteados foram: 03 11 29 35 44 57

O sorteio da Mega Sena Concurso 2196 foi realizado na quarta, 09 de outubro (09/10). Os números foram sorteados foram: 01 25 27 28 41 56

Ninguém acertou os 6 números da Mega Sena Concurso 2195 de sábado, 5 de outubro (05/10) e o prêmio acumulou. Os números sorteados foram: 08 16 20 21 31 34

Ninguém acertou os 6 números da Mega Sena Concurso 2194 de quarta, 2 de outubro (02/10) e o prêmio acumulou. Os números sorteados foram: 08 16 20 21 31 34.

Uma aposta acertou os 6 números da Mega Sena Concurso 2193 de sábado, 28 de setembro (28/09) e o ganhador faturou R$ 5.698.502. Os números sorteados foram: 07 08 22 27 29 42

Ninguém acertou os 6 números da Mega Sena Concurso 2192 de quinta-feira 26 de setembro (26/09). As dezenas sorteadas foram: 07 16 37 53 57 59.

Ninguém acertou os 6 números da Mega Sena Concurso 2191 de terça-feira 24 de setembro (24/09). As dezenas sorteadas foram: 04 08 26 33 46 53.

Ninguém acertou os 6 números da Mega Sena Concurso 2190 de sábado, 21 de setembro (21/09). As dezenas sorteadas foram: 05 09 20 25 35 53.

Uma aposta acertou os 6 números da Mega Sena Concurso 2189 de quarta-feira, 18 de setembro (18/9) e o ganhador faturou R$ 120.085.143,97.

Ninguém acertou os seis números da Mega Sena Concurso 2188 sábado, 14 de setembro (14/09) e o prêmio acumulou. Confira os números sorteados: 02 17 21 28 51 60

Ninguém acertou os 6 números da Mega Sena Concurso 2186 de segunda, 9 de setembro (09/09) e o prêmio acumulou. Os números sorteados foram: 12 18 19 27 41 46

Por causa do feriado de Independência, não houve sorteio da Mega Sena no sábado, 07 de setembro (07/09).

Recebimento de prêmios da Mega Sena

Você pode receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98) o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa. Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos após 2 dias de sua apresentação na agência da Caixa.

Bolão Caixa da Mega Sena

Outra modalidade de aposta é o Bolão Caixa, no qual o apostador pode participar do sorteio em grupo. Para realizar um bolão, basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Casas lotéricas também organizam bolões, nos quais é possível comprar cotas de apostas.

Os bolões têm preço mínimo de R$ 10. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 4. Cada bolão deve ter entre duas e 100 cotas, permitindo a realização de no máximo dez apostas. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números marcados.

Apostas online da Mega Sena

As apostas também podem ser realizadas por meio do Portal Loterias Online.

Escute os podcasts do O POVO

Tags