BC da China aumenta injeção de liquidez de curto prazo no sistema bancário

O Banco do Povo da China (PBoC) aumentou a injeção de liquidez de curto prazo no sistema bancário nos últimos dois dias, em meio ao reiterado compromisso do governo para manter a solidez da segunda maior economia do planeta. Nesta quarta-feira, 29, a autoridade monetária realizou operação de recompra reversa (repo) com vencimento em 7 dias totalizando 200 bilhões de yuans. Segundo a Bloomberg, o valor compensou 10 bilhões de yuans que venceriam hoje.

Na terça-feira, o PBoC já havia feito operação com as mesmas configurações, que representou o maior volume de injeção de dinheiro no sistema desde outubro. Com isso, o rendimento do título público chinês de 10 anos renovou mínimas desde junho de 2020. Por volta das 4h58 (de Brasília), o juro do bônus de uma década recuava a 2,806%.

Tags