Banco do Brics anuncia entrada de Egito na instituição

O Novo Banco de Desenvolvimento (NDB, na sigla em inglês), mais conhecido como Banco dos Brics, anunciou, nesta quarta-feira, que admitiu o Egito como membro da instituição. A adesão marca novo avanço no processo de expansão global da entidade, que em setembro admitiu a entrada de Bangladesh, Emirados Árabes Unidos e Uruguai.

Fundado em 2015 por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o banco tem buscado ampliar o alcance mundial, com objetivo de se tornar uma importante fonte de financiamento para emergentes. Desde a fundação, cerca de 80 projetos já foram aprovados, totalizando portfólio de US$ 30 bilhões.

"O Egito é um dos países de crescimento mais rápido do mundo, uma economia importante no continente africano e na região do Oriente Médio, bem como um ator chave em instituições financeiras de desenvolvimento. Estamos ansiosos para apoiar suas necessidades de investimento em infraestrutura e desenvolvimento sustentável", afirmou o presidente do NDB, Marcos Troyjo.

Em setembro, o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. já havia antecipado que o Banco do Brics pretendia anunciar um novo integrante do continente africano ainda este ano. Pelo estatuto do banco, qualquer membro da Organização das Nações Unidas (ONU) pode se filiar ao NDB, mas o foco tem se voltado a economias em desenvolvimento.

