Entidades empresariais querem sanção da desoneração sob risco de 1 milhão de demissões

De acordo com estimativas produzidas pelos empresários, renúncia fiscal com a desoneração em 2022 seria da ordem de R$ 8,5 bilhões. Mas, diluindo as perdas evitadas com maior número de desempregados na praça, geraria ganhos fiscais de R$ 9 bilhões

Documento assinado pelas entidades empresariais atualmente beneficiadas com a desoneração da folha de pagamento cobram a sanção da prorrogação do benefício. A poucos dias de finalizar o ano e a validade da desoneração, o Projeto de Lei (PL) 2541/2021 que prorroga os benefícios já foi aprovado pelo Congresso, tem apoio dos setores, mas não foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro antes de sua saída para férias de fim de ano no litoral brasileiro.

Segundo cálculos da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), caso o PL não seja sancionado até o fim de 2021, há risco de 1 milhão de demissões em todo País.

As estimativas produzidas pelos empresários ainda dão conta de que renúncia fiscal com a desoneração em 2022 seria da ordem de R$ 8,5 bilhões. Mas, diluindo as perdas evitadas com maior número de desempregados na praça requisitando Seguro Desemprego, perdas evitadas com com arrecadação mensal de INSS e Imposto de Renda, geraria ganhos fiscais de R$ 9 bilhões. O que, na ponta do lápis, segundo os empresários, geraria superávit fiscal.

Demora

No documento, os empresários dos 17 setores que mais empregam no Brasil - que são os beneficiados com o PL, destacam que o fim da desoneração da folha pode brecar o desenvolvimento. "Por esse motivo, os setores estão muito preocupados com os impactos negativos que a reoneração da folha de pagamentos em 2022 causaria aos empregos, empresas e consumidores".

Os empresários ainda destacam que o próprio presidente já se mostrou favorável à medida, em reunião com empresários dos setores, ocasião em que ele sugeriu a redução de prazo para mais dois anos (2022 e 2023). Já o ministro Paulo Guedes (Economia) declarou que o espaço fiscal aberto com a aprovação da PEC dos Precatórios deveria permitir a continuidade da desoneração.

