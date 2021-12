Em carta, representante das indústrias do Ceará destaca ações na pandemia e parcerias de 2021

Em carta aberta de agradecimento, o presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, destaca a ajuda dos industriais cearenses na pandemia e ações da entidade em 2021.

Frisa primeiramente a segunda onda da pandemia, em que a ajuda de industriais no Estado teve contribuição direta para "doar 1.000 Elmos; recuperar 379 respiradores mecânicos pulmonares; instalar 300 novos leitos de UTI; doar mais de 300 toneladas de alimentos."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia mais Indústria do Ceará cresce 8,9% em 2021

Também detalha a luta de mais de duas décadas para conseguir renegociar dívidas perante os fundos constitucionais. "Estivemos juntos na luta pela aprovação das Medidas Provisórias 1016 e 1017", diz em carta. "Finalmente vencemos", complementa.

Dentre as parcerias, destacou o Convênio de Cooperação Técnica e Financeira entre Fiec e Sebrae Nacional, com investimentos superiores a R$ 15 milhões para 17 projetos nas áreas de inovação e tecnologia, qualificação profissional e economia do mar, e ações pelos próximos dois anos.

Leia mais Economia do mar, hidrogênio e moda são alvos de projetos de estímulo à competitividade

Veja íntegra da carta assinada por Ricardo Cavalcante

Neste momento em que se aproxima a abertura de um novo ciclo em nossas vidas, com a chegada de um novo ano, eu quero me dirigir a todos e a cada um de vocês, para agradecer o apoio recebido.

Não foram dias fáceis, mas o balanço final deixa marcas concretas de que, quando nos solidarizamos uns com os outros, nos sensibilizamos com os problemas sociais, e trabalhamos unidos em prol do bem comum, somos capazes de mudar o mundo.

Foi assim nos momentos mais difíceis que enfrentamos com a segunda onda da pandemia. E como foi gratificante para mim, perceber que os industriais cearenses, ao primeiro chamado, acorreram prontamente, contribuindo diretamente para que conseguíssemos doar 1.000 Elmos; recuperar 379 respiradores mecânicos pulmonares; instalar 300 novos leitos de UTI; doar mais de 300 toneladas de alimentos; e outras ações relevantes que ajudaram a salvar a vida de tantas pessoas.

E não foi diferente quando, diante da necessidade de uma ação política para preservar a nossa capacidade competitiva, estivemos juntos na luta pela aprovação das Medidas Provisórias 1016 e 1017, que possibilitaram a renegociação de dívidas perante os fundos constitucionais, abrindo novos horizontes para as nossas indústrias. Esta era uma luta que se estendia por mais de duas décadas, e que finalmente vencemos.

No âmbito interno à Federação, conseguimos consolidar o processo de transformação digital de todas as nossas casas; unificamos a gestão do Sesi e do Senai, de modo a dar mais agilidade e eficácia ao atendimento das demandas da indústria; fortalecemos as competências do IEL, o que lhe permitiu inovar na oferta de serviços de qualificação em gestão empresarial; ampliamos a atuação do CIN, como forma de promover a internacionalização das indústrias cearenses; instituímos o Núcleo ESG, voltado para disseminar as melhores práticas de gestão ambiental, social e de governança; enfim, transformamos o Sistema Fiec em um provedor de soluções que nos permitisse fazer entregas ainda mais efetivas, capazes de beneficiar tanto as nossas indústrias quanto outras instituições representativas, os poderes públicos e a sociedade.

O Observatório da Indústria da Fiec ganhou reconhecimento nacional e até internacional. Com suas ferramentas de inteligência artificial possibilitou tomadas de decisões estratégicas por parte de indústrias dos mais diferentes portes, inclusive startups; e instituições públicas municipais, estaduais e federais, a exemplo do Ministério da Economia, que nos confiou o trabalho de construção do Centro de Inteligência do Custo Brasil.

De forma inédita, firmamos o primeiro Convênio de Cooperação Técnica e Financeira entre a Fiec e o Sebrae Nacional, que irá garantir investimentos superiores a R$ 15 milhões para a realização de 17 projetos que ampliarão ainda mais as possibilidades de fortalecimento das indústrias cearenses, através dos nossos 40 sindicatos, nas áreas de inovação e tecnologia, qualificação profissional e economia do mar, entre outras ações que se estenderão pelos próximos dois anos.

Em parceria com a Enel, inauguramos o Centro de Treinamento Avançado do Senai na Barra do Ceará, que irá auxiliará na capacitação de eletricistas da distribuidora e de empresas parceiras, além da formação de novos profissionais; Por meio do Centro de Inovação em Economia para Saúde e Segurança do Sesi, lançamos o Observatório Analítico de Acidentes do Trabalho, que permite gerar um panorama das ocorrências de acidentes de trabalho no Brasil, e com isso dar um direcionamento a ações preventivas e corretivas.

O IEL ampliou seu portfólio de oferta com mais 200 novos cursos totalmente integrados à grade de demandas da nova economia, tendo capacitados mais de 4 mil profissionais e inserido mais de 2.600 novos estagiários no mundo do trabalho. O CIN firmou convênio com a Apex-Brasil para execução do Peiex (Programa de Qualificação para Exportação), com meta de incluir 100 indústrias cearenses no mercado internacional.

Atentos ao processo transição energética para uma economia de baixo carbono em curso no mundo inteiro, nos envolvemos diretamente na implantação do Hub de Hidrogênio Verde no Ceará.

Fomos protagonistas de cada passo dado tanto pela indústria quanto pelo governo estadual e federal. Estivemos presentes na COP 26, em Glasgow, na Escócia, a convite do Ministério do Meio Ambiente; Fomos a Dubai, nos Emirados Árabes, onde fortalecemos a nossa presença no cenário mundial de energias renováveis; Realizamos na Casa da Indústria o Fórum Internacional de Hidrogênio Verde, com a presença de autoridades e estudiosos de diferentes lugares do mundo; Acolhemos entre nós a diretoria da Aneel, que assinou aqui na Fiec a norma regulamentadora do sistema de energia híbrido, uma reivindicação de mais de 8 anos do setor no País; Também foi aqui, entre nós, que o Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, se comprometeu a liberar a instalação dos parques eólicos e solares off shore.

Enfim, foram tantas as conquistas e realizações que nasceram da força da nossa união, que eu não poderia deixar findar este ano, sem lhes dizer da minha gratidão por terem estado ao meu lado em todos os momentos.

Como bem diz um pensador italiano, “somos todos anjos com uma asa só; e só podemos voar quando abraçados uns aos outros”.

Obrigado a todos e que tenhamos um novo ano rico de oportunidades e realizações!

Tags