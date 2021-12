Confiança de serviços cai 1,3 ponto em dezembro ante novembro, diz FGV

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) recuou 1,3 ponto na passagem de novembro para dezembro, na série com ajuste sazonal, para 95,5 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). Em médias móveis trimestrais, o índice caiu 0,6 ponto.

"A recuperação da confiança de serviços, que vinha ocorrendo ao longo de 2021, parece perder força no final do ano. Em dezembro, o resultado negativo foi influenciado por uma ligeira piora na demanda no momento e diminuição das expectativas sobre os próximos meses. Apesar do programa de vacinação seguir avançando, o cenário para os próximos meses ainda parece muito incerto, principalmente pelo ambiente macroeconômico mais frágil e a dúvida sobre nova variante", avaliou Rodolpho Tobler, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

O Índice de Situação Atual (ISA-S) caiu 0,3 ponto, para 92,5 pontos. O Índice de Expectativas (IE-S) recuou 2,2 pontos, para 98,7 pontos.

"Depois de registrar forte recuperação ao longo do terceiro trimestre, a confiança de serviços trimestral voltou a cair. A média deste trimestre ficou 1,1 ponto abaixo da média do trimestre imediatamente anterior, mostrando que a recuperação do setor parece perder força no final de 2021. Apesar da queda trimestral, o segmento de serviços prestados às famílias ainda conseguiu se destacar, subindo 3,8 pontos. Depois de sofrer muito ao longo de 2020, esse segmento consolida sua recuperação, ainda que em menor ritmo", apontou a FGV, em nota sobre a Sondagem de Serviços.

A coleta de dados para a edição de dezembro da Sondagem de Serviços foi realizada com 1.521 empresas entre os dias 1º e 23 do mês.

