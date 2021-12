Após Ceará, Rio de Janeiro consegue liminar contra alta do gás pela Petrobras

Rio de Janeiro é mais um estado, além de Ceará, Sergipe e Alagoas, a conseguir liminar na Justiça contra aumento de preços do contrato de gás com a Petrobras, nesta terça-feira, 28. O Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) decidiu a favor do estado após ação civil pública proposta pela Comissão de Defesa do Consumidor da Alerj.

A medida contra a empresa visa manter as condições dos contratos atuais e evitar o reajuste nos preços em 50% do gás canalizado vendido pela Naturgy, a partir de 1º de janeiro de 2022.

Segundo os parlamentares, no pedido da ação, o reajuste é abusivo e a mudança causaria um impacto sobre o orçamento da população fluminense. O aumento afetaria a indústria, o uso residencial e o GNV, de acordo com os deputados.

Estados contra o aumento dos preços

Na última quarta-feira, 22, a desembargadora Marlúcia de Araújo Bezerra, do Tribunal de Justiça do Ceará, concedeu liminar a favor da Companhia de Gás do Ceará (Cegás) e do governo cearense, prorrogando o contrato de fornecimento de gás natural com a Petrobras por mais seis meses.

A magistrada apontou, em sua decisão, risco de desabastecimento. A estatal pretende realizar um reajuste nos preços que pode implicar em um aumento médio de 40% no Ceará.

Já o Secretário da Fazenda de Alagoas, George Santoro, anunciou via redes sociais que o Estado também conseguiu decisão liminar para manter o preço do gás natural e não poupou críticas à política de preços da Petrobras.







