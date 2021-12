Aegea confirma proposta por concessão do bloco 3 da Cedae; leilão será amanhã

A operadora de saneamento Aegea confirmou nesta terça-feira, 28, que entregou proposta pelo "bloco 3" de concessão dos serviços de água e esgoto do Estado do Rio, prestados pela Cedae. O leilão para selecionar o operador da área está marcado para esta quarta-feira, 29, às 14 horas, na B3.

No total, a licitação recebeu duas propostas, da Aegea e do grupo Águas do Brasil. Conforme o edital de concessão, publicado em novembro, as propostas deveriam ser entregues na segunda-feira, 27, em envelopes que serão abertos no certame desta quarta-feira.

O grupo Águas do Brasil confirmou a participação ainda na noite de segunda-feira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pelas regras do edital, vencerá o leilão o proponente que oferecer a maior taxa de outorga ao governo estadual e às prefeituras dos municípios incluídos na área. O valor mínimo é R$ 1,16 bilhão, mas, diante da expectativa de competição, poderá haver ágio.

Na primeira rodada de concessões do Rio, em abril, foram oferecidas quatro áreas, com as outorgas mínimas somando pouco mais de R$ 10 bilhões, mas foram arrecadados R$ 22,7 bilhões, em três blocos.

A concessão que vai a leilão foi formada a partir da área original do bloco 3, que terminou a rodada de abril sem interessados. Estão dentro da área de concessão 20 municípios do interior fluminense e bairros da zona oeste da capital.

Além da taxa de outorga, o edital prevê um investimento de R$ 4,73 bilhões em obras de infraestrutura, ao longo dos 35 anos de concessão.

Tags