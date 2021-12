Banco do Brasil e ‘proptech’ fazem promoção de venda de imóveis 100% online

Parceria entre instituição financeira e empresa de soluções imobiliárias disponibiliza, até o fim do mês, cerca de 1.450 casas e apartamentos, inclusive no Ceará, com até 73% de desconto

O Banco do Brasil firmou parceria com a empresa de soluções tecnológicas imobiliárias (ou ‘proptech’) Resale para a venda 100% online de 1.450 casas e apartamentos espalhados pelo Brasil, inclusive 207 no Ceará, principalmente em municípios do Interior.

Os imóveis estão sendo comercializado, com até 73% de desconto durante todo o mês de dezembro, por valores a partir de R$ 17 mil, podendo chegar a R$ 24,9 milhões. As propriedades podem ser adquiridas tanto pelo site da Resale, quanto pelo portal ‘Seu Imóvel BB’, que concentra as ofertas de casas, apartamentos, terrenos e fazendas, de propriedade do banco, disponíveis para leilão ou venda direta.

Edson Chini, gerente executivo do Banco do Brasil, destaca que “o cliente pode vislumbrar a compra de imóveis e propriedades em geral, tanto no centro das cidades quanto em bairros mais afastados. As metragens também são diversas, desde as mais compactas até fazendas, pois nosso objetivo é democratizar o acesso aos bens imóveis, atendendo as necessidades de quem está em busca de uma propriedade seja para morar ou investir”.

Já o CRO da Resale, Igor Freire ressalta que “a parceria com o Banco do Brasil tem como resultado levar ao consumidor segurança e agilidade nessas aquisições”. Ele explica ainda que a empresa desenvolve soluções para gestão e venda de ativos que retornam ao mercado, provenientes das instituições financeiras, grandes empresas ou Governos”.

