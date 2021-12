Ministro Bento Albuquerque viajará para Emirados Árabe e Índia em janeiro

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, estará em viagem internacional no período de 11 a 20 de janeiro de 2022. Segundo exposição de motivos publicada no Diário Oficial da União (DOU), o ministro irá a Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, participar da 12ª Assembleia Ministerial da Agência Internacional de Energia Renováveis e de reuniões com autoridades governamentais dos setores de energia e infraestrutura.

Além disso, Bento Albuquerque também irá a Nova Delhi, na Índia, acompanhado de comitiva empresarial brasileira, aprofundar conversações com autoridades governamentais e lideranças empresariais indianas sobre a cooperação entre Brasil e Índia, na área de mobilidade sustentável, com ênfase nos biocombustíveis e nos veículos flexfuel.

