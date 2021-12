Valor máximo do dólar turismo em Fortaleza chega a R$ 6,03 no papel moeda

Nos últimos sete dias, foram observadas constantes altas no valor do dólar turismo na Capital Cearense

Nesta sexta-feira, 24, o menor valor do dólar turismo em Fortaleza, no papel moeda, de acordo com o site Melhor Câmbio, é de R$ 5,97 e o maior valor R$ 6,03. Já no cartão pré-pago, o menor valor registrado foi R$ 6,32 e o maior também R$ 6,32.

Nos últimos sete dias, o valor do dólar turismo, no papel moeda, registrou modificações crescentes de valores, mas hoje está estável, com valor registrado em R$ 5,97. No dia 17 de dezembro, o valor era o mesmo de hoje. Nos dias seguintes, com o acréscimo de 0,02%, em 18 e 19, os valores observados foram iguais, R$ 5,99.

Dia 20, um novo aumento, ficando R$ 6,01, até que no dia 21 foi pontuado a maior alta da semana, com o valor de R$ 6,03. Após a alta, o número decresceu.

Em contato direto com a casa de câmbio La Moneta Câmbio, O POVO apurou que o valor do dólar turismo, no cartão pré-pago, chegou a custar, na terça e na quarta-feira desta semana, R$ 6,56. Hoje, está a R$ 5,96. O maior valor registrado no papel moeda foi de R$ 6,00.

De acordo com Valmir Gomes, CEO do setor de câmbio na Brazil Partner, por estarmos passando por muita instabilidade no mercado de câmbio, a moeda chega a variar até quase R$ 0,10 no mesmo dia. "Sabemos que o mês de dezembro não é um mês de baixa no mercado de câmbio, as grandes empresas acabam deixando para o final do ano os envios de remessa por conta dos balanços anuais."

Ele complementa, ainda, que isso faz com que o volume de saída de capital acabe sendo acima do normal, e o mercado nesse período sempre esteve em alta em relação aos outros meses do ano. "Dessa forma, só deveremos ter uma queda mais acentuada a partir dos primeiros meses do ano", explica.

