Site do IBGE passa por instabilidade, com exibição restrita de conteúdo

O site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) passa por instabilidade desde sexta-feira passada, quando começou uma manutenção programada que deveria ter terminado na segunda-feira, 20. Informações e microdados de indicadores econômicos e levantamentos produzidos pelo instituto estão indisponíveis.

O órgão disponibilizou uma página com restrição de dados visualizáveis, que "está sendo exibida com conteúdo mínimo", segundo aviso exibido.

"Desculpem-nos pelos transtornos, porém por questões técnicas devido à modernização do Data Center do IBGE, foi necessário adiar o restabelecimento dos nossos serviços. Esperamos em breve retomá-los", informa o instituto em alerta no próprio site.

O IBGE confirmou no fim da tarde da quarta-feira, 22, que divulgaria nesta quinta-feira, às 9 horas, as informações do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15) para dezembro e fechamento do ano de 2021.

