Camilo envia projeto à ALCE para aumentar seu salário em 10,7%

O Governo do Ceará enviou um projeto de lei à Assembleia Legislativa do Ceará (ALCE), na noite desta quarta-feira, 22, para aumentar os salários do governador Camilo Santana (PT) e da vice-governadora Izolda Cela (PDT).

No caso de Santana, o projeto propõe que o valor passe de cerca de R$ 17,6 mil para R$ 18,5 mil, a partir do dia 1° de janeiro de 2022. Em maio, a quantia deve receber um novo acréscimo, chegando próximo à R$ 19,5 mil.

No total, o aumento equivale a 10,74% — mesma porcentagem definida para os servidores estaduais. A progressão do valor, nos meses de janeiro e maio, também acontece da mesma forma que determinado para os servidores estaduais. O reajuste é o mesmo para Izolda. As despesas decorrentes do projeto correrão a cargo das dotações orçamentárias do Ceará.

Além do projeto de reajuste salarial dos servidores, o governador anunciou que encaminhou também projetos de reestruturação de carreira de outras categorias com as quais o Executivo já vinha negociando ao longo deste ano. Ele cita as melhorias salariais da Saúde e ascensões a servidores da área, que vinham "embarreiradas", com ampliação de gratificações.

Com isso, a mensagem à Assembleia envolve ainda melhorias salariais por exemplo, para todas as categorias da área da Saúde; pessoal do administrativo da Secretaria da Educação; Cultura; Proteção Social; Setor da Agricultura, como Agência de Defesa Agropecuária, da própria Secretaria Desenvolvimento Agrário, do Idace, da Secretaria de Recursos Hídricos, Sohidra; Junta Comercial do Ceará (Jucec); Secretaria das Cidades; Superintendência de Obras Públicas (SOP); Ipece; Nutec, Conselho de Educação etc.



