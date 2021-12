Sem aprovação de pacote de investimentos, economia vai desacelerar, diz Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, defendeu no período da tarde desta terça-feira, 21, o plano Build Back Better, que prevê investimentos sociais e de combate às mudanças climáticas de cerca de US$ 2 trilhões, mas que se encontra travado devido a divergências dentro do Partido Democrata. "Sem aprovação do Build Back Better, nossa economia vai desacelera", afirmou após discursar sobre medidas adotadas por seu governo para tentar frear o avanço da variante Ômicron no país.

Nesta semana, o senador Joe Manchin declarou que irá se opor à proposta.

O líder da maioria no Senado dos Estados Unidos, Chuck Schumer, afirmou que a Casa votará uma versão revisada do plano e continuará votando até que a matéria seja aprovada.

