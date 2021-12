Passageiros de avião da Itapemirim serão reacomodados para viagens nos ônibus da empresa

A companhia declara que os valores das passagens serão estornados na fatura do cartão de crédito dos clientes e utilizará a Viação Itapemirim no caso de reacomodação dos clientes

A Itapemirim Transportes Aéreos informa, nesta terça-feira, 21, que está utilizando a sua empresa de transporte rodoviário, a Viação Itapemirim, como parte do plano de contingência para a reacomodação dos passageiros por via terrestre. É orientado aos passageiros que não tentem realizar check-in online e não compareçam aos aeroportos antes de contatar a empresa.

Ainda frisa que, nos dois primeiros dias úteis após a suspensão temporária de suas operações, já foram processados R$ 7,8 milhões em pedidos de reembolso junto às operadoras de cartão de crédito.

"A ITA tem trabalhado arduamente para promover a reacomodação ou reembolso dos valores pagos. Até esta terça-feira (21), 25.696 passageiros, o equivalente a 56% dos impactados até 31 de dezembro, já foram atendidos", afirma a empresa do setor aéreo, por meio de nota.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo a companhia, os valores serão estornados aos clientes diretamente na fatura do cartão de crédito em um prazo de até 30 dias. A ITA enviará diariamente às operadoras todos os pedidos de reembolso solicitados no dia anterior.

Sobre o assunto Procon-SP notifica companhia aérea ITA após suspensão de voos

Itapemirim: ministro diz que Anac evitou problema mais grave

ITA diz ter atendido quase 25 mil passageiros após suspensão de voos

Governo dá 24 horas para Itapemirim explicar suspensão de voos

A companhia pontua ainda que desenvolveu uma nova solução em seu site para facilitar os pedidos de reembolso. "Basta clicar na aba Reembolso, localizada no menu superior, preencher o formulário e enviar. Todos os pedidos serão tratados individualmente com prazo de pagamento em até 30 dias."

"Reforçamos que o Grupo Itapemirim orienta que apenas os clientes que estejam fora de seu domicílio, e que tenham viajado anteriormente com a ITA, entrem em contato nos canais de atendimento da companhia, exclusivamente para reacomodação de retorno aos seus destinos de origem. Clientes que ainda estejam em sua cidade de domicílio, com voos programados para os próximos dias, serão atendidos exclusivamente com o reembolso integral dos valores pagos" finaliza.

Serviço

O atendimento pode ser feito pelo telefone 0800 723 2121 e pelo chat presente no site da companhia. O horário de atendimento é das 6h às 21h. A empresa alerta que, devido à alta demanda, pode haver uma demora acima do esperado para o atendimento.

Tags