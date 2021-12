Número de entregas de obras em 2021 é o melhor resultado desde 2019, diz ministro

O Ministério da Infraestrutura fez a entrega de 108 obras durante 2021, dez delas executadas com investimento privado - o restante, com orçamento público. Segundo o ministro da pasta, Tarcísio de Freitas, é o melhor número desde 2019, apesar de a pasta ter atravessado o ano com o menor nível orçamentário "de todos os tempos". "Algumas entregas extremamente relevantes. Falávamos em entregar cerca de 100 empreendimentos. Superamos um pouco a meta", disse Tarcísio em evento de balanço das ações do ministério em 2021.

Entre as entregas destacadas pela pasta está a Avenida Portuária, no Rio de Janeiro, as pavimentações da BR-23 (PA) e da BR-235 (BA), a Ponte do Abunã, a Ponte sobre o Rio Parnaíba e a Ponte sobre o Rio São Francisco.

Para 2022, o ministério prevê fazer novas entregas, como a obra na pista do Aeroporto de Fernando de Noronha, a duplicação da BR-470 (SC), a duplicação do Contorno de Pelotas (RS) e a conclusão da 2ª ponte Brasil-Paraguai e da Travessia Urbana de São José do Rio Petro (SP). Além disso, o governo estima que no início do próximo ano a Ferrovia Norte-Sul estará concluída.

