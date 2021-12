Alemanha: Joachim Nagel será o novo presidente do BC, diz ministro das Finanças

Joachim Nagel deve suceder Jens Weidmann como chefe do Bundesbank (o banco central alemão), de acordo com o governo federal da Alemanha. O anúncio foi feito pelo ministro das Finanças, Christian Lindner, em publicação no Twitter, "O chanceler Olaf Scholz e eu propusemos Joachim Nagel como o novo chefe do Bundesbank", disse. "Levando em consideração os riscos de inflação, a importância de uma política monetária orientada para a estabilidade está crescendo", disse o ministro das finanças em seu tuíte. "Ele é uma pessoa experiente que garantirá a continuidade do Bundesbank", completou Lindner. Fonte: Dow Jones Newswires.

