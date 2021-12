Guedes, sobre IR: Será que presidente não vai cumprir promessa ou congresso não deixou?

Questionado sobre a promessa de Jair Bolsonaro de ampliar a faixa de isenção do Imposto de Renda de Pessoas Física para R$ 5 mil, o ministro da Economia, Paulo Guedes, repetiu nesta sexta-feira, 17, que o governo mandou para o Congresso uma proposta de reforma tributária que alterava as alíquotas do tributo.

"Será que presidente não vai cumprir a promessa ou Congresso não deixou? Será que foi o Senado, ou o relator Ângelo Coronel impediu o presidente de cumprir a promessa? O presidente da Câmara, Arthur Lira, conseguiu 400 votos para reforma tributária, mas Senado não deixou andar", respondeu, em coletiva de fim de ano.

