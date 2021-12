Guedes, sobre Eletrobras: Vou conversar com ministro Vital do Rego [TCU]

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta sexta-feira, 17, que vai conversar com o ministro Vital do Rêgo, do Tribunal de Contas da União (TCU) que pediu vista do processo de privatização da Eletrobras nesta semana. "São observações importantes, mas não impedem o processo de andar. Acredito na aprovação em breve", avaliou, em coletiva de fim de ano.

O ministro também considerou que a prioridade do governo no Congresso é a aprovação pelo Senado da privatização dos Correios. "Apreciaríamos muito se o Senado aprovasse", completou.

Guedes votou a considerar um erro a paralisação da votação da reforma tributária por um suposto lobby contra a tributação de dividendos. Ele repetiu que outros governos deverão taxar com mais força a distribuição de lucros. "Estávamos bastante esperançosos com reforma tributária, mas posição do relator senador Ângelo Coronel, PSD-BA nos decepcionou. Vai ficar difícil de andar agora em ano eleitoral", reconheceu.

