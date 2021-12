Fortaleza saltou de 12º para 9º município que mais gerou riquezas no Brasil, conforme alta do PIB em 17 anos

Articulista quinzenal do O POVO

Em 17 anos, Fortaleza saltou de 12º para 9º município do Brasil que mais gerou riquezas, segundo o resultado do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da Capital de 2002 e 2019.

O resultado é calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e foi divulgado nesta sexta-feira, 17, pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece).

Conforme o estudo, a Administração Pública ainda se destaca como principal fonte de atividade econômica na maioria dos municípios brasileiros. Somatório total caiu entre 2018 e 2019, mas ainda é o segmento mais representativo.

Em relação à Capital, ela respondeu menos na atividade produtiva em 2019 na comparação com 2002, mas a queda foi de apenas 1,4 ponto percentual (p.p.).

Com informações do repórter Samuel Pimentel

