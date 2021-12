Farsul lança ferramenta que reúne mais de 8 milhões de dados do agronegócio

A Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul (Farsul) lançou nesta quinta-feira (16) o Farsul Big Data, um banco de dados do agronegócio com acesso livre e disponível no site da entidade. A ferramenta é dividido em três seções, com os números da agricultura, da pecuária e da conjuntura econômica, em séries históricas. Ela permite, conforme nota da entidade, desde simples consultas até a realização de análises e comparações que podem auxiliar na produção de pesquisas e reportagens, além de ser poderosa ferramenta de gestão para produtores rurais de todos os portes.

O material foi elaborado pela assessoria econômica da Farsul e conta com mais de 8 milhões de dados que podem ser consultados por qualquer interessado. O economista chefe da entidade, Antônio da Luz, disse que o novo serviço surgiu a partir da demanda do setor agropecuário por pedidos sobre dados econômicos. "Reunimos as informações em um único ambiente", complementou. "Tínhamos e temos uma pretensão de termos o maior banco de dados de agronegócio disponível gratuitamente aberto do Brasil", continuou. "Eu imagino que nós já estamos liberando o maior do País, só que ele será também um organismo vivo", declarou Luz, ao informar que o conteúdo, além de ser atualizado regularmente, será ampliado.

O banco de dados é abastecido com fontes nacionais e internacionais, e os dados são compilados de modo a atender a um público diverso, formado por produtores rurais, dirigentes sindicais, pesquisadores acadêmicos e jornalistas. "Também estão disponíveis produtos desenvolvidos pela equipe da assessoria econômica, como os índices de inflação do agronegócio", disse o economista.

