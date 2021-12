Ômicron é uma fonte de preocupação à frente, diz diretora do BC

A diretora de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos do Banco Central, Fernanda Guardado, avaliou nesta quinta-feira, 16, que, a despeito do avanço da vacinação contra a covid-19 no Brasil, a variante Ômicron - que já tem levado a um aumento de casos na Europa - é uma fonte de preocupação à frente.

Em evento virtual promovido pelo UBS Investment Bank NY, ela destacou a mudança na dinâmica de consumo durante a pandemia com a substituição da demanda de serviços por bens.

A diretora citou novamente o aumento dos preços das commodities de energia desde ao ano passado.

"Os preços de energia tem sido uma significativa fonte de inflação em países emergentes e desenvolvidos. No Brasil os preços da eletricidade também subiram devido à falta de chuvas", completou Fernanda.

