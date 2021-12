Exportações da zona do euro sobem 2,4% em outubro e importações avançam 4,3%

As exportações da zona do euro avançaram 2,4% em outubro ante setembro, segundo dados com ajustes sazonais divulgados nesta quinta-feira, 16, pela Eurostat, a agência oficial de estatísticas da União Europeia. O resultado marca a retomada do crescimento dos embarques, após queda pontual no mês anterior.

As importações da região subiram 4,3% na mesma base comparativa. Na comparação com outubro de 2020, o aumento das exportações foi de 7,3%, enquanto as importações se elevaram 24,1%, ainda de acordo com o órgão estatístico.

Com os indicadores agora divulgados, o superávit comercial ajustado na zona do euro somou 2,4 bilhões de euros em outubro, uma queda em relação ao saldo positivo de 6,1 bilhões de euros registrado em setembro.

